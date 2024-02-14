В США обеспокоены: Зеленский и Байден превратились в марионеток украинских нацистов

Вадим Москаленко.  
14.02.2024 17:14
  (Мск) , Киев
Просмотров: 386
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Украина


Владимир Зеленский попадает во всё большую зависимость от нацистов, которые сами же и свергнут украинского президента.

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявила подполковник ВВС США в отставке Карен Квятковски, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Владимир Зеленский попадает во всё большую зависимость от нацистов, которые сами же и свергнут...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Как вы думаете, Зеленский боится, что его могут убить люди из его же армии, похожие на нацистов, потому что они воспримут переговоры не как способ спасти жизни, собственность и свободу, а как слабость», – спросил ведущий.

«Да. И он беспокоится по этому поводу уже довольно долгое время. Я имею в виду, что с самого начала этой войны происходят очень жестокие и противоправные действия. И большинство из них совершаются бандеровцами, нацистскими батальонами. Эти люди настроены серьёзно, они опасны.

И Зеленский это очень хорошо знает, и всегда знал. И он всегда прикрывал свою спину, и при снятии Залужного был очень осторожен. И кажется, что он больше и больше зависит от людей, которые первыми нанесут ему удар в спину», – сказала подполковник.

Она пожаловалась, что действующее руководство США согласно поддержать кого угодно, лишь бы он был русофобом.

«Очевидно, что в наше стране не поддерживают нацистов, наши СМИ первыми называют кого-то Гитлером, когда им кто-то не нравится. Нацизм не пользуется популярностью в нашей стране ни у власти, ни у большинства людей.

Так почему мы расстроены тем, что Россия точно так же не терпит нацизма? Я действительно не понимаю. Но думаю, это связано с тем, что на самом деле нам наплевать на нацизм – у неоконсерваторов почти сатанинская ненависть к России, они презирают Россию», – добавила Квятковски.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    26272829  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть