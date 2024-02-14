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Владимир Зеленский попадает во всё большую зависимость от нацистов, которые сами же и свергнут украинского президента.

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявила подполковник ВВС США в отставке Карен Квятковски, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как вы думаете, Зеленский боится, что его могут убить люди из его же армии, похожие на нацистов, потому что они воспримут переговоры не как способ спасти жизни, собственность и свободу, а как слабость», – спросил ведущий.

«Да. И он беспокоится по этому поводу уже довольно долгое время. Я имею в виду, что с самого начала этой войны происходят очень жестокие и противоправные действия. И большинство из них совершаются бандеровцами, нацистскими батальонами. Эти люди настроены серьёзно, они опасны. И Зеленский это очень хорошо знает, и всегда знал. И он всегда прикрывал свою спину, и при снятии Залужного был очень осторожен. И кажется, что он больше и больше зависит от людей, которые первыми нанесут ему удар в спину», – сказала подполковник.

Она пожаловалась, что действующее руководство США согласно поддержать кого угодно, лишь бы он был русофобом.

«Очевидно, что в наше стране не поддерживают нацистов, наши СМИ первыми называют кого-то Гитлером, когда им кто-то не нравится. Нацизм не пользуется популярностью в нашей стране ни у власти, ни у большинства людей. Так почему мы расстроены тем, что Россия точно так же не терпит нацизма? Я действительно не понимаю. Но думаю, это связано с тем, что на самом деле нам наплевать на нацизм – у неоконсерваторов почти сатанинская ненависть к России, они презирают Россию», – добавила Квятковски.