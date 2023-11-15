В США обнадёживают Украину: Денег нет – но вы держитесь, будет «пакет» с Израилем

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина, вероятно, получит финансирование США для войны на следующий год, но в комплексе со средствами на поддержку Израиля, Тайваня и укрепления границы США с Мексикой.

Об этом в эфире BBC заявил член Палаты представителей Конгресса США Майкл Куигли, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

Политик раскритиковал Конгресс за то, что он оставил Украину без поддержки на полтора месяца, посчитав это слабостью США. При этом, сомнений в том, что финансирование не прекратится полностью, у конгрессмена нет.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

«Что вероятно произойдет, так это то, что будет принята версия Сената, которая объединит большинство мер, предложенных администрацией. Она будет включать финансирование Украины, Израиля, опасения по поводу Тайваня, нашей южной границы. Это придет в Белый дом, и я верю, что это пройдет», – заявил Куигли.