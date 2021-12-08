В США обнаружили «зраду»: «Нефть поступает напрямую из Сибири, обогащается Путин»

США сами способствуют «дестабилизирующему поведению Путина», продолжая закупки у России значительных объемов нефти.

Об этом в ходе слушаний в Сенате США заявил сенатор Эдвард Маркей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Согласно некоторым исследованиям примерно 80% поступлений в российский бюджет идет от нефти, 20% – от газа. США импортировали более 80 тысяч баррелей в июне 2021 года. И цены на нефть растут быстрыми темпами. Сейчас Россия – поставщик номер два нефти и нефтепродуктов в США. Мы ввозим больше только из Канады. Около трети доходов Россия получает от экспорта сырьевых ресурсов. Огромная доля в этом – экспорт в США», – сказал сенатор.

Он поинтересовался у присутствующей в зале заместителю госсекретаря Виктории Нуланд, как она относится к тому, что США финансируют Россию, закупая русскую нефть.

«Нефть финансирует различные коррумпированные действия близкого окружения Путина, которое обогащается за счет этого и наступает на оппозицию – вы знаете ситуацию с Навальным. Нефть поступает напрямую из Сибири, обогащаются Путин и его окружение. Способствуют ли американские доллары возможности продолжать такие злонамеренные действия в стране и в регионе?» – спросил сенатор у Нуланд.

«У нас нет контрактов со странами, нефть покупается на открытом рынке. Конечно, определенное количество «грязной» нефти Россия поставляет. Думаю, ваш вопрос сформулирован в контексте – «знаем ли мы, куда поступают эти средства?». Конечно, мы должны ответственно относиться к закупкам нефти», – ответила Виктория Нуланд.

Однако Маркей на этом не успокоился.

«Меня это волнует. (Российский) природный газ поступает в Европу. На самом деле мы импортируем примерно столько же нефти. И доходы от этого заполняют карманы этих же олигархов Путина. Меня беспокоит, понимаем ли мы это, и нужно ли переосмыслить подход к импорту нефти в США? Мы говорим о санкциях, но вся эта нефть поступает в нашу страну. Все это способствует обогащению Путина и его режима», – еще раз сказал сенатор, так и не добившись внятного ответа от Нуланд.