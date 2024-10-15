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Кандидат Демпартии в вице-президенты США Тим Уолц обвинил российских ученых в обрушившихся на Флориду ураганах. Он заявил в местной прессе, что русским каким-то образом удалось изменить гравитационное поле земли.

И пусть это точь-в-точь повторяет угрозы ныне покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского, демократы используют «русский след» в своей избирательной кампании, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В эфире «Первого севастопольского» инженер-ракетчик, автор телеграм-канала «Русский инженер» Алексей Васильев заверил, что управлять ураганами и направлять их по заданному маршруту человечество еще не научилось.

«Чтобы изменить климат масштабно, необходимо провести гигантский объем работ. Просто переместить земельные и энергетические ресурсы – это долговременные вещи. А чтобы вызвать колоссальный катаклизм – необходимо множество условий. Хотя бы для накопления энергии. Ураган накапливает энергию много недель, месяцев, прежде чем это всё выплеснется в короткий срок», – отметил эксперт.

Эффект долгого накопления энергии и ее выброса проявляется в землетрясениях и извержении вулкана. Чтобы вызвать смерч и ураган у берегов Америки, нужно подогреть воду океана.

«Есть идея взрыва атомных бомб на шельфе, чтобы ударная волна вызвала цунами. Но расчёты показывают, что это не настолько катастрофическая вещь. Этот цунами будет меньше, чем настоящие, океанические. Ядерная бомба не способна дать такую высоту и такую протяжённость волны. Да и подобные ураганы не приносят США особого суперущерба. Конечно, большое количество погибших, пострадавших. Но побережье Флориды – густонаселённая зона. Там в день по естественным причинам умирает по 500 человек. И добавившиеся 20 – это статистический мизер. А большую часть технических повреждений компенсирует страховка, что даже стимулирует экономику. Они к этому привыкли, выстроили под это экономические механизмы. Можно сказать, что это обновление и реновация жилищного фонда», – заключил Васильев.