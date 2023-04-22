В США объяснили, как Украина может стать членом НАТО де-факто, а не де-юре

Даже если Киев завтра войдет в Североатлантический альянс, американские войска не будут отправлены на территорию Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью, опубликованном киевским антироссийским пропагандистским изданием «Новое время», заявил профессор политологии Ратгерского университета (США) Александр Мотыль.

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Он прокомментировал слова генсека НАТО, заявившего на днях в Киеве, что Украина в будущем станет членом НАТО.

«Кстати, если Украина станет членом завтра, то фактически это ничего не изменит, потому что Америка и союзники в НАТО и так Украине очень помогают. Трудно себе представить, что членство вдруг это изменило бы, чтобы они еще больше, намного больше помогали. Мне сложно представить, что американские или другие морпехи будут воевать в Украине при любых обстоятельствах. Это первое. Второй вопрос: когда Столтенберг такое говорит, это хорошо, потому что это своего рода давление, моральное, политическое давление на Америку, на другие страны. Он таким образом заявляет, что «говорите себе, что хотите, раньше или позже (возможно, позже) но Украина все же будет членом НАТО», – сказал Мотыль.

Он говорит, что наибольшей преградой на пути членства Украины в НАТО будут Турция и Венгрия, напомнив, что из-за позиции Анкары Швеция пока не смогла войти в Альянс.

«И поскольку голосование должно быть единогласным, это, конечно, представляет определенную преграду для Украины. Однако лично я не очень волнуюсь. Самое главное, чтобы у Украины было оружие и чтобы у нее была поддержка — финансовая, вооруженная — членов НАТО, особенно Америки. Если Украина сможет себя защитить, конечно, с этой помощью, то это в известной степени то же, что быть членом НАТО. И если Украина до этого дойдет (а она раньше или позже дойдет, возможно, даже и теперь уже дошла), тогда членство становится гораздо менее контраверсионным, потому что де-факто Украина даже была бы членом. С любой точки зрения, она уже выполняла бы все обязанности члена НАТО, получала бы все позитивы членства в НАТО. А тогда остается единственный формальный момент — стать де-юре членом. Это рано или поздно произойдет. Но главное, чтобы Украина была способна защитить себя, а она уже до того доходит, а возможно, что уже даже и сейчас в таком состоянии», – надеется американский профессор.