В США объяснили, почему блокада Крыма так и останется наивной мечтой бандеровцев
Даже со всем оружием НАТО киевский режим не в состоянии организовать и тем более поддерживать полную блокаду Крымского полуострова.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший морской пехотинец ВС США Брайан Берлетик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Из всего того, что Украина пытается достичь в отношение Крыма, разрушение Крымского моста, вероятно, является наиболее возможным.
Но даже если бы им удалось разрушить мост, в конечном итоге он был бы восстановлен», – сказал Берлетик.
Однако он подчеркнул, что даже в случае уничтожения Крымского моста полуостров не окажется в изоляции.
«И даже до того, как он будет восстановлен, у России будут возможности для снабжения полуострова всем необходимым, обеспечения гражданских и военных потребностей.
Взглянем на сайты морских портов Крыма. Керченский торговый порт, он очень большой, его мощностей хватит для перевозки 3 миллионов тонн грузов в год. Порт также может принимать паромы, перевозящие как пассажиров, так и транспортные средства. Так люди перемещались до 2018 года, когда был построен Крымский мост.
В Крыму есть несколько аэропортов. Например, международный аэропорт в Симферополе очень впечатляющий. Он способен перевозить 6,5 миллионов человек в год.
Кроме того, по всему Крыму есть очень большое количество портов и аэропортов, способных обслуживать большое количество грузов и людей», – подытожил американский морпех.
Спасибо!
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