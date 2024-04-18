В США объяснили, почему Вашингтону плевать на жизни миллионов украинцев

Константин Серпилин.  
18.04.2024 19:29
  (Мск) , Вашингтон
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, США, Украина


Американское руководство не заботят сотни тысяч погибших и раненных украинцев – Вашингтон интересует только ослабление России чужими руками.

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил сотрудник Либертарианского института Коннор Фримен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Американское руководство не заботят сотни тысяч погибших и раненных украинцев – Вашингтон интересует только...

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«Мы уже потратили более 120 миллиардов долларов. Если вы потратите ещё 60, это составит коло 185 миллиардов долларов. Они делают это только ради политики, хотя мы говорим о сотнях тысяч погибших украинцев.

У них есть заблуждение о невозвратных издержках. Они действительно верят, что если они просто обескровят Россию, то это того стоит. Когда они отправили украинцев в контрнаступление прошлым летом, они абсолютно точно знали, что у украинцев не было необходимой техники и средств ПВО», – сказал Фримен.

«Но они всё равно послали их туда. И они сказали: «Мы ожидаем большого числа жертв, и что украинцы примут это как цену за прорыв российской обороны». А потом, когда они не смогли этого сделать, десятки тысяч украинцев погибли или получили тяжёлое ранение.

И мы слышали риторику Линдси Грэма, который просто в ярости от того, что некоторые украинцы пытаются избежать участия в этой войне, которую невозможно выиграть. Он говорит, что хочет, чтобы сражались до последнего украинца, даже если придётся сражаться в рукопашную. Это политика, направленная на то, чтобы максимально ослабить Россию», – добавил либертарианец.

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