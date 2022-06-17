В США обьявили об уничтожении «российской хакерской сети» взломавшей сотни тысяч компьютеров
Министерство юстиции США вместе с партнерами из правоохранительных органов Германии, Нидерландов и Великобритании ликвидировали якобы российский ботнет RSOCKS.
Об этом сообщил американский Минюст.
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«В результате этой операции ликвидирована работа чрезвычайно сложной российской киберпреступной организации, занимавшейся киберзломами в Соединенных Штатах и за границей», — отметила спецагент ФБР Стейси Мой.
Деятельность ботнета RSOCKS, которым, по утверждениям американцев, якобы управляют русские киберпреступники, насчитывала миллионы сломанных устройств по всему миру.
Как отмечается, операция по борьбе с хакерской сетью началась еще в 2017 году. Тогда американские правоохранители установили, что киберпреступники смогли взломать около 325 тысяч устройств. Ведомство не раскрывает имена возможных фигурантов дела, что рассматривается в Южном округе штата Калифорния.
В Минюсте США рассказали, что пользователи RSOCKS платили от 30 до 200 долларов на день за распространение вредоносной интернет-активности через сломанные устройства, чтобы замаскировать или скрыть подлинный источник трафика.
«Пользователи этого типа прокси-сервиса, как считается, совершали крупномасштабные атаки на аутентификационные сервисы и анонимизировали себя при доступе к сломанным учетным записям социальных сетей или отправки вредоносной электронной почты, как фишинг», — говорится в сообщении.
Жертвами RSOCKS стали ряд крупных государственных и частных организаций, в том числе университет, гостиница, телестудия и производитель электроники. Минюст США не называет названия этих компаний.
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