В США обьявили об уничтожении «российской хакерской сети» взломавшей сотни тысяч компьютеров

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Министерство юстиции США вместе с партнерами из правоохранительных органов Германии, Нидерландов и Великобритании ликвидировали якобы российский ботнет RSOCKS.

Об этом сообщил американский Минюст.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«В результате этой операции ликвидирована работа чрезвычайно сложной российской киберпреступной организации, занимавшейся киберзломами в Соединенных Штатах и ​​ за границей», — отметила спецагент ФБР Стейси Мой.

Деятельность ботнета RSOCKS, которым, по утверждениям американцев, якобы управляют русские киберпреступники, насчитывала миллионы сломанных устройств по всему миру.

Как отмечается, операция по борьбе с хакерской сетью началась еще в 2017 году. Тогда американские правоохранители установили, что киберпреступники смогли взломать около 325 тысяч устройств. Ведомство не раскрывает имена возможных фигурантов дела, что рассматривается в Южном округе штата Калифорния.

В Минюсте США рассказали, что пользователи RSOCKS платили от 30 до 200 долларов на день за распространение вредоносной интернет-активности через сломанные устройства, чтобы замаскировать или скрыть подлинный источник трафика.

«Пользователи этого типа прокси-сервиса, как считается, совершали крупномасштабные атаки на аутентификационные сервисы и анонимизировали себя при доступе к сломанным учетным записям социальных сетей или отправки вредоносной электронной почты, как фишинг», — говорится в сообщении.

Жертвами RSOCKS стали ряд крупных государственных и частных организаций, в том числе университет, гостиница, телестудия и производитель электроники. Минюст США не называет названия этих компаний.