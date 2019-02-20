В США опасаются, что украинская армия будет полностью разбита

20.02.2019, Киев, Ольга Козаченко

С точки зрения Вашингтона, Украина ни в коем случае не должна спровоцировать Россию на военную операцию.

Об этом пишет киевская интернет-газета “Страна”, указывая, что Порошенко выгодно ради предвыборного пиара обострение ситуации в Донбассе или новая провокация в Керченском проливе.

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В то же время собеседник издания в Вашингтоне сказал, что эти хотелки украинского президента не получили одобрения в США, где опасаются повторения сценария 2008 года, когда грузинская армия начала наступление на Южную Осетию, дав повод Москве начать военную операцию.

“Москве нельзя дать повод провести военную операцию в Украине. Любая серьезная военная акция украинских сил даст Кремлю моральное и политическое право начать масштабное наступление и разбить украинскую армию. Это не Сирия. На восточноевропейском театре военных действий стратегический перевес РФ очевиден.

НАТО может даже не успеть вмешаться. А военный разгром Украины поставит Вашингтон перед очень плохим выбором – или унизительно проглотить поражение, показав, что он не может защитить своего союзника, либо ввязаться в войну с Россией”, – сказал собеседник американских экспертных кругах.

По его словам, Украина для США to big to fail – “слишком большая, чтобы проиграть”, то есть крах Киева для Вашингтона неприемлем.