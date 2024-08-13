В США опровергли «успехи» Сырского на Курщине, уличив главкома ВСУ в завышении данных

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ВСУ вряд ли контролируют 1000 кв.км в Курской области — ISW

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) в сводке за 12 августа поставили под сомнение обоснованность заявления главкома ВСУ Александра Сырского о том, что украинская армия якобы контролирует 1000 кв. км. российской территории в Курской области.

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«ISW видел заявления и о том, что украинские силы продвинулись примерно на 800 квадратных километров, но ISW не считает, что украинские силы контролируют всю территорию в пределах максимальных заявленных продвижений Украины», — говорится в сводке.

Кроме того, ISW спорит и с заявлениями украинской прессы о том, что за несколько дней наступления на Курщину ВСУ якобы заняли больше территории, чем российская на Украине с начала этого года.

Аналитики ISW напоминают, что, по их подсчетам, с января по июль российская армия заняла 1175 кв. км. украинской территории, считая и те зоны в Донецкой области, где россияне пробивали укрепрайоны украинцев, и участки, захваченные в результате повторного наступления в Харьковскую область. И это явно больше нынешних успехов ВСУ на Курщине.

Вместе с тем, ISW также поправила и главу Курской области Алексея Смирнова, заявившего на вчерашнем совещании у президента Путина, что украинская армия заняла 28 населенных пунктов области в приграничной полосе шириной 40 и глубиной 12 км.

Относительно глубины это явное приуменьшение: как отмечает тот же ISW, геолоцированные видео показывают присутствие украинских частей, например, к востоку от райцентра Коренево более чем в 20 км от границы.

Стоит отметить, что такое явное оппонирование украинской пропаганде со стороны обычно симпатизирующего Киеву ISW выглядит довольно необычно и может указывать на то, что далеко не все в тех же Штатах разделяют оптимизм насчет авантюры Зеленского и его генералов.