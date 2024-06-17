В США осознали бесперспективность запрета на импорт российского урана

Олег Кравцов.  
17.06.2024 10:59
  (Мск) , Москва
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Дзен, Россия, Санкции, Энергетика


Без российского урана международный рынок ядерной энергетики не сможет полноценно функционировать.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, отвечая на вопрос, как повлияет на мировой рынок принятый в США закон о запрете российского урана, при том, что доля этого ядерного топлива на американском рынке составляет 25 процентов.

Без российского урана международный рынок ядерной энергетики не сможет полноценно функционировать. Об этом, передает...

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«Сразу он, конечно, не повлияет. Мне часто задают этот вопрос. Естественно, в ход идут санкции как инструмент давления. Но я не берусь судить, насколько они хороши или плохи. Но они есть. Структура международной цепочки поставок в значительной степени включает Россию. Не только США. Здесь, в Европе, много водо-водяных реакторов, которые зависят от российского топлива и услуг, необходимых для дальнейшего обслуживания: я говорю о странах Восточной Европы, где очень высок процент использования ядерной энергии — 30–40%. И этим странам просто необходимо, чтобы реакторы работали исправно», – сказал Гросси.

По его словам, в США пытаются укрепить и стимулировать местное производство.

«Это их суверенное решение, у них есть право на это. Посмотрим, что из этого выйдет. Но думаю, что эти меры были приняты за рядом исключений и оговорок. А это значит, что они понимают нереалистичность этих мер в нынешних условиях рынка», – резюмировал глава МАГАТЭ.

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