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20.03.2019, Москва, Олег Кравцов
 
Крым, Политика, Россия, США, Украина
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В США осознали, что антироссийские санкции не помогут Украине

Санкции, введенные США против России, не отвечают американским интересам, поскольку Москва лишь укрепляется во мнении о необходимости следовать прежним политическим курсом.

Такое мнение в комментарии “Известиям” высказал экс-директор отдела анализа России в ЦРУ, вице-президент аналитического Центра национальных интересов (Вашингтон) Джордж Биб.

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“Санкции, связанные с Крымом, конкретно были направлены на то, чтобы изменить поведение России, заставить ее перестать делать то, что мы считаем неприемлемым. Они должны были способствовать пересмотру политики РФ в отношении Украины в широком смысле”, – отметил эксперт.

Он также обратил внимание, что эти санкции структурированы таким образом, что их можно усилить и дополнить, но при этом крайне трудно ослабить или снять.

“Это создало парадокс, когда Россия воспринимает их как постоянные ограничения, независимо от того, будет она как-то менять свою политику или нет. В итоге это лишь побуждает ее идти прежним курсом. Не думаю, что это отвечает американским интересам. И, безусловно, это никак не помогает Украине. Да и для России это не очень хорошая ситуация”, – сказал Биб.

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