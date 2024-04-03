В США планируют уменьшение Украины по Тернопольскую область – киевский аналитик 

Вадим Москаленко.  
03.04.2024 08:21
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1292
 
Галичина, Дзен, США, Украина


Представители Демократической партии США планируют уменьшение территории Украины по Тернопольскую область.

Об этом в эфире интернет-канала «Разные люди» заявил политический аналитик Александр Новохатский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Представители Демократической партии США планируют уменьшение территории Украины по Тернопольскую область. Об этом в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Над украинцами работают не только русские. Но и дядюшка Сорос, американские демократы, и так далее, которые надеются, что на кусочке, который останется от Украины, где-то по границам Тернопольской области, будет маленькая красивая страна. Такой себе небесный Иерусалимчик.

Нужны будут психологи, реабилитологи. Будет страна ветеранов, всё будет красивенько. И они все будут президентами и победителями. А всё остальное – ну, это реалполитик, это магия. Сильный диктует условия миру», – возмутился Новохатский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть