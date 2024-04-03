В США планируют уменьшение Украины по Тернопольскую область – киевский аналитик 

Представители Демократической партии США планируют уменьшение территории Украины по Тернопольскую область.

Об этом в эфире интернет-канала «Разные люди» заявил политический аналитик Александр Новохатский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Над украинцами работают не только русские. Но и дядюшка Сорос, американские демократы, и так далее, которые надеются, что на кусочке, который останется от Украины, где-то по границам Тернопольской области, будет маленькая красивая страна. Такой себе небесный Иерусалимчик.

Нужны будут психологи, реабилитологи. Будет страна ветеранов, всё будет красивенько. И они все будут президентами и победителями. А всё остальное – ну, это реалполитик, это магия. Сильный диктует условия миру», – возмутился Новохатский.