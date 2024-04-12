В США подтвердили, что война должна идти до последнего украинца

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Ужесточение мобилизационных норм депутаты Верховной рады приняли под давлением США. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил бывший депутат украинского парламента Владимир Олейник.

«Они пытаются синхронизировать принятие этого закона с решением американского конгресса по финансированию. Причем остается еще месяц резерва — закон вступит в силу через месяц после его подписания Зеленским. Этот закон в принципе принят под давлением американцев, и все это прекрасно понимают», – сказал Олейник «Известиям».

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Похожего мнения придерживается и американский политолог, бывший журналист The New York Times Джон Вароли.

«Американские генералы месяцами открыто говорили: мы должны отправлять больше и больше украинцев воевать, они должны биться до последнего украинца. Может, это и не прямая цитата, но это то, что они имели в виду. Этот закон — последствие американского давления. Как мы знаем, киевский режим всегда делает то, что ему говорит Вашингтон», – подчеркнул Вароли.

Он убежден, что истинный план Вашингтона сводится к установлению контроля над Украиной «настолько, насколько это возможно». При этом эксперт добавляет, что США знают, что не смогут получить Крым и Донбасс, а потому Белый дом принуждает киевский режим всё больше ограничивать в правах простых украинцев.