В США подтвердили, что война должна идти до последнего украинца

Олег Кравцов.  
12.04.2024 14:38
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Общество, Украина


Ужесточение  мобилизационных норм депутаты Верховной рады приняли под давлением США. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил бывший депутат украинского парламента Владимир Олейник.

«Они пытаются синхронизировать принятие этого закона с решением американского конгресса по финансированию. Причем остается еще месяц резерва — закон вступит в силу через месяц после его подписания Зеленским. Этот закон в принципе принят под давлением американцев, и все это прекрасно понимают», – сказал Олейник «Известиям».

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Ужесточение  мобилизационных норм депутаты Верховной рады приняли под давлением США. Об этом, передает корреспондент...

Похожего мнения придерживается и американский политолог, бывший журналист The New York Times Джон Вароли.


«Американские генералы месяцами открыто говорили: мы должны отправлять больше и больше украинцев воевать, они должны биться до последнего украинца. Может, это и не прямая цитата, но это то, что они имели в виду. Этот закон — последствие американского давления. Как мы знаем, киевский режим всегда делает то, что ему говорит Вашингтон», – подчеркнул Вароли.

Он убежден, что истинный план Вашингтона сводится к установлению контроля над Украиной «настолько, насколько это возможно». При этом эксперт добавляет, что США знают, что не смогут получить Крым и Донбасс, а потому Белый дом принуждает киевский режим всё больше ограничивать в правах простых украинцев.

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