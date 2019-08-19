В США показали Евромайдан в сериале о сумасшедших животных: Украинцы грозят судом

19.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Американские режиссеры использовали кадры украинского майдана в качестве заставки к сериалу о сумасшедших животных, что не на шутку возмутило «свидомый» лагерь, потребовавший немедленной реакции от МИДа.

Об этом в своем Facebook написал сотрудничавший с администрацией экс-президента Петра Порошенко политтехнолог Виктор Уколов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это кадры из американского сериала «Зверинец». Наш Евромайдан, где погибли десятки людей, показывают в заставке перед каждой серией. Поскольку здесь используется наш государственный флаг, по моему мнению, отреагировать должно МИД Украины.

Было бы правильным подать в суд на авторов сериала за моральный ущерб украинцев, причем с семизначной суммой», – сокрушается Уколов.

Отметим, что премьера телесериала «Зверинец» состоялась еще в 2015 году. По сюжету животные стали нападать на людей, со временем делая это всё организованнее, а главные герои пытались выяснить причину данной пандемии. Всего было выпущено три сезона данного телесериала, а последняя его серия увидела свет 21 сентября 2017 года.