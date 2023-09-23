В США порекомендовали Зеленскому закрыть рот и не кусать руку кормящего

Украина находится не в том положении, чтобы диктовать свои условия – страна слишком сильно зависит от помощи своих соседей.

Об этом в интервью пропагандисту Александру Шелесту заявил бежавший в США экс-советник президента России Владимира Путина, экономист Андрей Илларионов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы не знаем всего того, что было сказано непублично – мы увидели только то, что было сказано публично. Прямо скажем, это не самое лучшее выступление, и никто восторга от этого не испытывает, но положение Украины сейчас не является таким, которое позволяет диктовать поведение своим соседям. В том числе, тем соседям, которые, действительно, помогли выдержать, выстоять в самый тяжелый момент. Мы не знаем, что было сказано до того, в ходе этих закрытых выступлений. Мы помним твит, который появился буквально накануне саммита НАТО в Вильнюсе в июле, и который чуть ли не привел к срыву всего саммита, когда несколько делегаций заявили, что они не будут подписывать те документы, которые подготовлены накануне. Мы обращаем внимание сейчас, – при всех тех проблемах, какие есть в других странах, – и в Польше, в и Британии, и в Соединенных Штатах, и в Израиле, – в каждой из этих стран есть свои проблемы и не всё нам нравится, не всё Украине нравится, и, с нашей точки зрения, лучше было бы, чтобы действовали по-другому. Но мы находимся сейчас в очень тяжелой ситуации, и важнейшей задачей для Украины является выстоять в этой войне. По крайней мере, не проиграть – то, о чем, по словам господина Шумера, президент Зеленский говорил на закрытой встрече в Конгрессе. Поэтому, мы в этом деле, Украина, украинское руководство, немножко ограничено. Нельзя забывать об этом, что нет ничего более важного, чем победа в этой войне или, по крайней мере, не поражение», – заявил Илларионов.