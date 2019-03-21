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21.03.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Колониальная демократия, Компромат, Коррупция, Мнение, Политика, Скандал, Спецслужбы, США, Украина
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В США пошли в атаку на Луценко и назвали его “самым коррумпированным”

Аналитик близкого к Демпартии США издания Atlantic Council Андерс Аслунд прокомментировал заявление генерального прокурора Юрия Луценко с обвинениями в адрес посла США в Киеве и заявил, что не верит в то, что Мари Йованович дала ему список людей, которых попросила «не преследовать», передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Соответствующие заявления Аслунд сделал в комментарии «Голосу Америки».

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«Он работает генеральным прокурором 2-3 года, и он не провел ни одного существенного расследования. Никто не был посажен, ни на одном уровне», — говорит Аслунд.

В то же время сам Луценко, по словам аналитика, «был привлечен к разного рода сомнительным делам». В частности, Аслунд вспомнил о встрече генпрокурора с Игорем Коломойским после национализации ПриватБанка.

«Например, после того как Игорь Коломойский потерял ПриватБанк, Юрий Луценко, так случилось, встретился с ним за границей. Случайно … Поэтому он — человек, который пытается заработать деньги для себя. Он считается одним из самых коррумпированных лиц в Украине и не сделал ничего, что бы касалось его работы », – считает Аслунд.

«Он на этой должности потому, что он ничего не делает. Потому что там есть желание не иметь функционального генерального прокурора», — убежден аналитик.

Также он отверг предположение, что эта ситуация может повлиять на избирательную кампанию в Украине.

«Я думаю — это просто шум. Он не имеет значения. Относительно Луценко, очевидно, к какой силе он принадлежит. Он является человеком президента Порошенко. Но у него нет никакого доверия. Так почему кто-либо должен обращать внимание на его слова? Мы в Вашингтоне слышим об этом только потому, что там присутствуют обвинения против посла США, о которой здесь высокого мнения. Никто из тех, кто знает обоих людей, как, например, я, не сомневается ни на минуту о том, кто говорит правду а кто — нет », – отметил Аслунд.

Напомним, как ранее сообщал “ПолитНавигатор”, генпрокурор Юрий Луценко в интервью изданию The Hill заявил, что посол США в Украине Мари Йованович дала ему список людей, которых попросила «не преследовать». В Государственном департаменте США ответили, что заявления Луценко ложные.

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