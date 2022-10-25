В США потребовали триллион долларов репараций от России

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Новости Украины

Россия должна выплатить Украине триллион долларов репараций. Об этом в рамках проходящего в Хорватии первого парламентского саммита так называемой «Крымской платформы» заявил экс-посол США на Украине Уильям Тейлор, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Тейлора, 300 миллиардов из этих средств Запад может взять из арестованных средств российского Центробанка.

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«Это преступление агрессии нужно наказывать, Россию нужно осудить, должен быть трибунал, репарации. Да, должны быть выплачены 700 миллиардов или даже триллион долларов, нужных для полной реконструкции Украины. И 300 миллиардов, по крайней мере, из этого должны пойти из замороженных российских активов Центрального банка. Они заморожены в банках «Большой семерки». То есть, эти активы должны работать в этом направлении. Это работа, которую нужно выполнить не только с точки зрения интервенции, но и также репараций, чтобы все произошло так, как нужно», – заявил Тейлор.

Высказывание экс-посла о репарациях не является частным мнением отставного дипломата. Буквально накануне посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что подобные требования выдвигаются руководством США.

«Нам предлагает переговоры официальный Вашингтон. Первое условие – остановить специальную военную операцию. Второе – вывести все войска с территории Украины, читай, включая Крым, Луганск, Донецк, Запорожскую и Херсонскую области. И третье, начать думать о том, как мы будем выплачивать репарации. Разве на этой основе можно о чем-то договариваться? Разве можно вообще озвучивать такого рода идеи? То есть с нами по-прежнему говорят с позиции сильного, с нами пытаются говорить через губу», – признал Антонов.