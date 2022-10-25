В США потребовали триллион долларов репараций от России

25.10.2022  14:22 (Мск), Киев
Максим Карпенко.  
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Дзен, Политика, Россия, США, Украина
Новости Украины

Россия должна выплатить Украине триллион долларов репараций. Об этом в рамках проходящего в Хорватии первого парламентского саммита так называемой «Крымской платформы» заявил экс-посол США на Украине Уильям Тейлор, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Тейлора, 300 миллиардов из этих средств Запад может взять из арестованных средств российского Центробанка.

Россия должна выплатить Украине триллион долларов репараций. Об этом в рамках проходящего в Хорватии...

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«Это преступление агрессии нужно наказывать, Россию нужно осудить, должен быть трибунал, репарации. Да, должны быть выплачены 700 миллиардов или даже триллион долларов, нужных для полной реконструкции Украины.

И 300 миллиардов, по крайней мере, из этого должны пойти из замороженных российских активов Центрального банка. Они заморожены в банках «Большой семерки». То есть, эти активы должны работать в этом направлении.

Это работа, которую нужно выполнить не только с точки зрения интервенции, но и также репараций, чтобы все произошло так, как нужно», – заявил Тейлор.

Высказывание экс-посла о репарациях не является частным мнением отставного дипломата. Буквально накануне посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что подобные требования выдвигаются руководством США.

«Нам предлагает переговоры официальный Вашингтон. Первое условие – остановить специальную военную операцию. Второе – вывести все войска с территории Украины, читай, включая Крым, Луганск, Донецк, Запорожскую и Херсонскую области. И третье, начать думать о том, как мы будем выплачивать репарации. Разве на этой основе можно о чем-то договариваться? Разве можно вообще озвучивать такого рода идеи? То есть с нами по-прежнему говорят с позиции сильного, с нами пытаются говорить через губу», – признал Антонов.

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