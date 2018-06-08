08.06.2018, Москва, Анастасия Самойлова

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В США появился свой Горбачев

Дональд Трамп, призвавший сегодня вернуть Россию в состав G8, напоминает советского лидера Михаила Горбачева.

Об этом в эфире передачи «60 минут» заявил немецкий политолог Александр Рар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Позвольте мне привести очень странную аналогию. 33 года назад к власти в СССР пришёл человек, которого тоже никто не ждал, он начал реформировать всю систему, всю идеологию, и вот союзники кричали, выли, ныли, мол, что он там делает, он всё портит и мешает, их всех потом убрали.

Сейчас – то же самое, союзники не понимают, что их главный начальник делает. Трамп меняет мировую систему, он меняет институты, меняет систему ценностей, которая так близка госпоже Меркель и Макрону, всем нынешним элитам в Европе. Он начинает выдвигать совсем другие лозунги, он говорит: «Мы сейчас стоим за политику интересов», мы хотим с Россией разговаривать, нужно опять Большую Восьмерку, причем, Италия даже его поддерживает, и даже Япония.

Он, таким образом, раскалывает Европейский Союз. 33 года назад, таким образом, начал раскалываться Варшавский договор. Мне кажется, что тут сейчас идут очень серьезные дела. Сама Германия и Франция не знают, смогут ли они удержать этот Европейский союз, как им быть с этой Америкой, которая ведет себя совсем по-другому…

Тут вопрос кризиса вообще мировой системы, и как мы будем управлять нынешним многополярным миром, никто не знает», – отметил эксперт

«Нужен один смелый политик, одна смелая страна внутри ЕС, пусть это будет Австрия, Греция, которая скажет, что мы отказываемся от санкций… Тут ведь проблема ценностей, морали. Госпожа Меркель говорит, что мы не можем решить проблему с санкциями, пока есть украинская проблема, а мне кажется, что во всей Европе уже нарастает ощущение, что нужно выстраивать отношения по интересам, выстраивать стабильный мир, а санкции всему мешают», – заявил Рар.