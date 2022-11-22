В США предлагают создать для Путина «точку выхода»

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Президенту РФ Владимиру Путину нужен приемлемый для российского общества вариант завершения боевых действий на Украине.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил 79-летний американский сенатор, член комитета по международным делам Джим Риш.

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Он считает, что для России есть «вариант, который может стать альтернативой.

«Это – создание для Путина «точки выхода», то есть таких дверей, которые бы позволяли ему выйти из войны таким образом, чтобы объяснить это российскому обществу. Мы сейчас видим по новостям, что авторитет Путина в России ежедневно снижается. Поэтому ему самому нужен такой выход, который позволит завершить войну, одновременно отдав под контроль украинцев всю территорию Украины», – сказал Риш «Украинской правде».

Издание тут же заметило, что «Украина не согласится на сдачу Крыма».

«Это, конечно, вопрос к Украине – на что ей соглашаться и на что нет. Но есть также международное право, по нормам которого одно государство не может начинать войну против другого, чтобы забрать его территорию. Позволить это было бы нарушением Устава ООН и основ международного права», – добавил американский политик.

Риш считает, что «начало войны» было решением исключительного одного Владимира Путина, но при этом считает, что «ответственность за эту войну разделяет вся страна».