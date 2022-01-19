В США предложили 25-летний мораторий на вступление Украины в НАТО

Новости Украины

Несмотря на непримиримость своих позиций, США и Россия вполне могут найти взаимоприемлемое решение по вопросу о (не)расширении НАТО.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Коммерсанту» заявил бывший советник по России и Евразии президента США Джорджа Буша-младшего, экс-директор российского отдела в Совете национальной безопасности США Томас Грэм.

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«Позиция США остается твердой: все государства обладают суверенным правом решать, в какие союзы вступать. Позиция России так или иначе сводится к тому, что она имеет право на сферу влияния. Напрямую об этом не говорится — Россия настаивает на том, что безопасность должна быть неделимой на всем европейском континенте — но по сути Россия отстаивает свое право влиять на способы обеспечения безопасности ряда стран, прежде всего соседствующих с ней. Эти позиции диаметрально противоположны, и сложно представить способ преодоления пропасти между двумя странами», – сказал Грэм.

При этом он считает, что решение этого вопроса есть, и оно заключается в нахождении формулы, которая позволит обеим сторонам сказать, что они либо защитили свои интересы, либо не поступились своими принципами.

«Мое предложение: мораторий на расширение НАТО на восток. Прежде всего на расширение на восток за счет Украины, что, по-видимому, вызывает наибольшую озабоченность в Москве на данный момент. Период моратория должен быть достаточно длительным, чтобы Москва могла сказать, что ей удалось отодвинуть этот вопрос далеко в будущее. В то же время он должен быть достаточно коротким, чтобы Вашингтон мог сказать, что он не поступился принципом «политики открытых дверей» НАТО.

Я предложил бы срок от 20 до 25 лет», – считает собеседник издания.

По его словам, в какой-то момент к этим переговорам нужно будет подключать и НАТО как организацию, поскольку этот вопрос касается ее напрямую.