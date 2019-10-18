В США предложили альтернативу плану Штайнмайера: Это будет еще круче

18.10.2019, Москва, Михаил Рябов

Запад должен прекратить использование Украины как инструмента против России, поскольку это провоцирует реальный конфликт с ядерной державой. Кризис в бывшей советской республике должен быть урегулирован путем болезненных для украинских националистов и американских «ястребов» компромиссов. Это отказ от принятия Украины в НАТО, прекращение военной помощи, автономия Донбасса и признание российской власти в Крыму.

Такой сценарий на страницах The American Conservative описывает американский эксперт Дуг Бэндоу.

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«США и Европа сами многое сделали для усиления подозрительности и враждебности. Рассекреченные недавно документы показывают, в какой степени западные руководители вводили в заблуждение Москву относительно своих намерений по расширению НАТО. Стремление альянса включить в свой состав Грузию и Украину, что существенно усилило бы уязвимость России, вызвало особенно сильную реакцию в Москве. Расчленение Сербии без учета интересов России стало еще одним раздражителем наряду с западной поддержкой «цветных революций», в том числе, в Тбилиси. Свержение Януковича стало последней каплей и вызвало жесткий ответ Путина», – цитирует эксперта портал ИноСМИ.

«Если бы Москва свергла дружественного Америке и всенародно избранного президента Мексики, и пригласила в Варшавский пакт пару новых государств, а потом совместно с коалицией центральноамериканских государств начала разрывать торговые связи Мексики с США, власти в Вашингтоне вряд ли обрадовались бы этому», – признает автор.

«Почему США запутались в сложной украинской ситуации? В годы холодной войны Украина была одной из выдуманных «порабощенных наций», и сказку на эту тему активно поддерживали и распространяли украинские американцы», – также отмечает он роль диаспоры.

«Украина никогда не имела никакого значения для безопасности США. Почти на всем протяжении американской истории эту территорию контролировала либо Российская империя, либо Советский Союз… включение Украины в НАТО усилит опасность конфронтации с ядерной державой. У России есть определенные недостатки, что касается неядерных сил, и из-за этого в случае возникновения конфликта она с большей долей вероятности может прибегнуть к применению ядерного оружия», – считает Бэндоу.

Он призывает Запад «с уважением относиться к российским интересам безопасности».

«США и их союзникам следует официально закрыть вопрос о вступлении Украины в трансатлантический альянс и отказаться от поставок оружия. Получив такие заверения, Москва должны остановить конфликт на востоке, действуя в рамках Минских соглашений: Украина обеспечивает автономию Донбасса, а Россия выходит из боевых действий. Санкции против России должны быть отменены. Украинцы должны получить возможность самостоятельно определять свою экономическую ориентацию, поскольку страна еще какое-то время будет расколота на восток и запад. Западным странам следует согласиться с властью России над Крымом, отказываясь при этом от официального признания захвата, пока не будет проведен по-настоящему независимый референдум с независимыми наблюдателями», – предлагает автор.

«Такой компромисс вызовет неоднозначную реакцию. Постоянное военное лобби в Вашингтоне будет возражать. Украинские ультранационалисты еще громче будут называть Зеленского предателем. Восточная Европа будет говорить об умиротворении России. Однако такой компромисс определенно лучше, чем нескончаемый конфликт», – резюмирует американский эксперт.