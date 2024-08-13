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В будущем украинцы смогут сами обучать своих пилотов американских бомбардировщиков, а сегодня помочь Украине могли бы западные пилоты-пенсионеры.

Такой идеей поделился с пропагандистским «Голосом Америки» подполковник ВВС США в отставке Дэн Хэмптон, аттестованный в материале, как «самый смертоносный пилот F-16» за всю историю американской авиации.

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«В долгосрочной перспективе вы будете обучать своих собственных пилотов в своей стране. Сейчас пилоты, прошедшие подготовку — и они сами также скажут об этом — у них нет достаточно времени или опыта на самолете, чтобы учить других. Но здесь есть люди, такие как я, вступающие в дело. Если устранить ограничения, которые позволили бы нам приехать как добровольцам и помогать Украине, тогда мы смогли бы решить эту проблему. Есть достаточно американских пилотов, готовых защищать небо Украины. Я даже поеду сам», — сказал Хэмптон в интервью Voice of America.

Также пилот раскритиковал запрет на нанесение ударов по территории России американским оружием.

«Я считаю запрет смехотворным. Я имею в виду, что мне безразлично, что думает путин, мне безразлично чувствительные для него темы и его угрозы. Поэтому политики тоже не должны заботиться об этом. И когда они дают вам оружие, вам должно быть позволено им пользоваться таким образом, как вы считаете нужным. Россияне это делают. Я имею в виду, что у них есть плохие северокорейские боеприпасы, которые не работают почти в 80% случаев, но они используют их против украинцев», – утверждает американский военный отставник.

По его мнению, довод, что «мы дадим вам оружие, но вы можете его использовать только до такого-то момента» – ошибочный.

«Это – война. Это не олимпиада. Это не спортивное событие. Когда тебе приходится драться, ты идешь и борешься, чтобы победить», – добавил Хэмптон.

Совпадение или нет, но одновременно с отставником Хэмпотоном ту же идею – предложить пилотам F-16 на пенсии помочь Украине в войне против России, – озвучил прибывший с визитом в Киев сенатор-республиканец США Линдси Грэм.

«Пилотов F-16 на пенсии, которые хотят воевать за свободу, может нанять Украина. Украинцы будут искать среди стран НАТО готовых пилотов, которые вышли на пенсию, чтобы помочь им, пока Украина не научит своих пилотов», – говорит он.

Таким образом, по мнению сенатора, внесенного в российский список террористов, Киев сможет воспользоваться на поле боя переданными от НАТО самолетами F-16 намного раньше, пока украинские пилоты еще будут проходить обучение.

Если верить американской прессе, особую актуальность этой теме придает нынешнее наступление ВСУ в Курской области. Так, по мнению обозревателя Washington Post Макса Бута, если Украина не получит разрешение Вашингтона на использование F-16 для ударов по российским тылам, ВСУ придется уйти из Курской области, поскольку они останутся без поддержки с воздуха.

«Вопрос в следующем: что теперь? Попытаются ли украинские силы удержать российскую территорию, возможно, в надежде получить рычаги влияния на будущих переговорах, или они отступят на свою территорию, прежде чем Россия сможет мобилизовать крупное контрнаступление? Часть ответа будет зависеть от отношения Вашингтона.

Хотя администрация Байдена не жаловалась на использование американских транспортных средств в этом наступлении, она, по-видимому, еще не предоставила Украине разрешения на использование американских ракет ATACMS для поражения российских аэродромов и других целей в глубине России. Такие удары, возможно, подкрепленные атаками недавно приобретенных Украиной F-16, могут помешать любой российской контратаке. Если Украина не получит необходимое ей разрешение от Вашингтона, ее войска будут вынуждены отступить раньше, чем это необходимо», – пишет он.