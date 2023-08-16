В США предложили ввести санкции против более 2 млн россиян

Бывший посол США в России, возглавляющий сейчас вместе с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком комиссию по выдумыванию новых санкций Майкл Макфол считает, что Запад должен ввести санкции против всех членов партии «Единая Россия».

Об этом он заявил в интервью телеканалу-иноагенту «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что санкции нужно вводить против всех членов «Единой России», потому что они все являются частью проблемы, они все поддерживают путинскую войну. Они не должны иметь возможности разъезжать по странам. Открыто они говорят: эти страны наши враги. А сами туда очень любят наведываться. Но если человек вышел из «Единой России», значит, санкции снимают», – сказал Макфол.

Он также предложил ввести санкции против всех членов совета директоров Сбербанка и не снимать их, пока эти люди не уволятся, поскольку «санкции – это способ изменить поведение человека».

«Довольно давно, несколько месяцев тому назад мы в нашей группе Ермак-Макфол подготовили документ, где мы пишем о том, что санкции должны быть направлены на должности, а не на конкретного человека. Например, вы занимаете руководящую должность в Сбербанке. Санкции должны вводиться против людей, занимающих эти должности. То, что они не введены, я считаю неправильным. Мы знаем, кто возглавляет Сбербанк. Герман Греф. Но в руководство входит еще много человек, и против всех, кто входит в совет директоров, нужно вводить санкции, потому что они являются частью проблемы. Но если человек вышел из совета директоров, уволился из компании, то должен быть механизм, чтобы с вас сняли санкции», – расуждал Макфол.

При этом он отметил, что в Киеве считают: санкции снимать не нужно ни при каких условиях. По данным на 2021 год в «Единой России» было 2 338 471 членов.