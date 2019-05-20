20.05.2019, Вашингтон, Владимир Гладков
 
Украина, Финансы, Экономика
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В США предрекают крах украинской экономики

Киев может потерять поддержку Международного валютного фонда, что приведет к развалу всей украинской экономики.

Об этом в эфире украинской редакции «Голос Америки» заявила глава юридического комитета Американско-Украинского делового совета Ирина Палиашвили, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если решение по делу «ПриватБанка» будет принято в пользу бывших владельцев, это создаст эффект домино для всей украинской экономики. Это станет концом украинской экономики, поскольку МВФ отзовет свою поддержку. Это будет огромным ударом по верховенству права, из страны выйдут даже те инвесторы, которые уже есть. Это будет настоящей катастрофой, мы не можем этого недооценивать», – считает эксперт.

Отметим, что Окружной административный суд Киева удовлетворил иск олигарха Игоря Коломойского к Нацбанку и Кабмину Украины по поводу незаконности национализации принадлежавшего ему «ПриватБанка».

Свое решение суд мотивировал тем, что выводы Нацбанка о дефиците капитала в «ПриватБанке» не были подтверждены экспертизой, а на акционеров частного финучреждения оказывалось политическое давление, с целью заставить их написать украинскому правительству письмо с просьбой «забрать банк».

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