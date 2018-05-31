31.05.2018, Киев, Максим Карпенко

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В США предупредили, что спектакль с Бабченко не сойдет с рук Украине

Представление с «убийством» беглого российского либерала Аркадия Бабченко, объявленного убитым, а потом неожиданно “воскресшим”, будет дорого стоить украинской власти и спецслужбам, которые подорвали к себе доверие.

Об этом в интервью «Голос Америки» заявил бывший чиновник Пентагона и директор аналитического Центра Байдена Майкл Карпентер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, будут долгосрочные последствия, которые будут касаться доверия к СБУ и вообще к институтам правительства. Потому, отныне люди будут сомневаться. К сожалению, в следующий раз, когда случится трагедия, и журналист или диссидент будет убит, каждый возьмет паузу и задумается, является ли эта новость правдивой…

Если это был единственный способ, чтобы сохранить жизнь человека и поймать потенциального убийцу, тогда эта ситуация имеет какую-то меру оправдания. Но надо задаться вопросом, это был единственный способ так действовать? И очевидно, введение в заблуждение СМИ всегда имеет свою цену. Это не сходит с рук, и в данной ситуации это с рук не сойдет», – заявил Карпентер.