В США предупредили, что Украина на грани истощения

Константин Серпилин.  
10.01.2024 09:46
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украина скоро исчерпает все запасы натовского вооружения, после чего её ждёт болезненная и неприглядная гибель.

Об этом в интервью американскому юристу Эндрю Наполитано заявил недавно вернувшийся из России экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина скоро исчерпает все запасы натовского вооружения, после чего её ждёт болезненная и неприглядная...

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«У Украины скоро закончатся боеприпасы, это вопрос номер один. У них скоро закончатся батареи «Пэтриот». Мы уже умоляем Японию поставить их Украине.

И всё же эти боевые действия с ракетами «Пэтриот» показали, что эти батареи неэффективны для сбивания ракет и беспилотных летательных аппаратов, которые русские запускают по различным целям на Украине.

Они просто на грани истощения. Это похоже на то, как пациент истекает кровью, и сердце просто перестаёт биться», – сказал Джонсон.

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