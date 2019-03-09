В США предупредили, что Украине не стоит рассчитывать на помощь НАТО

09.03.2019, Киев, Ольга Козаченко

Несмотря на то, что Эстония является членом НАТО, альянс не станет из-за этой страны воевать с Россией.

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию “Апостроф” заявил экс-представитель НАТО в России Гарри Табах.

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По его словам, существует риск “российского вторжения” в страны Балтии.

“Они – в НАТО, но если Россия захватит их самую маленькую республику Эстонию, а там у них много русскоязычного народа, и они пойдут защищать этот “русский мир”, то НАТО вряд ли будет готово вступить в войну с Россией из-за Эстонии”, – сказал Табах.

” НАТО выглядит как-то трусливо. Стоит ли тогда стремиться в НАТО?”, – поинтересовалась журналистка издания.

“Вот это очень хороший вопрос – я не знаю. Политически и дипломатически – это дает большие козыри дипломатам и политикам, а с точки зрения войны, я считаю, вы не можете рассчитывать на НАТО”, – ответил экс-представитель НАТО в РФ.