14.03.2018, Киев, Ольга Козаченко
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Политика, США, Украина

В США предупредили Киев, что назначение Помпео не будет в пользу Украины


Если вместо Рекса Тиллерсона главой Госдепартамента США будет назначен экс-глава ЦРУ Майк Помпео, то следует ожидать ослабления нынешней антироссийской риторики.

Такое мнение в интервью украинскому порталу “Обозреватель” высказал американский политолог, директор международной организации “Евразийская демократическая инициатива” Питер Залмаев, отвечая на вопрос, что эта рокировка принесет Украине.

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“По Украине сложно что-то сказать. Но думаю, что столь же жестких заявлений в отношении России, санкций и поддержки Украины, как это делал Тиллерсон, от Помпео ожидать не стоит. Наоборот, возможно ослабление подобной риторики, что не в пользу Украины”, – предупредил Залмаев.

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