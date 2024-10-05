В США предупредили украинцев, что Харрис Трампа не слаще

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Киеву не стоит рассчитывать на то, что в случае победы на президентских выборах Камалы Харрис Украина останется среди главных приоритетов США.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Новое время» заявил поддерживающий киевский режим профессор Йельского университета Тимоти Снайдер, отвечая на соответствующий вопрос.

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«Пессимистический прогноз заключается в том, что, в отличие от Джо Байдена, Камала Харрис не является традиционным атлантистом. Она не с восточного побережья. Она выросла в мире холодной войны, но при этом она не была сформирована холодной войной в той степени, в какой был сформирован Джо Байден. И, как вы говорите, весь ее опыт — внутренний. Итак, пессимистический прогноз заключается в том, что следующие четыре года при администрации Харрис Штаты будут сосредоточены на внутренней политике», – сказал профессор.

Он прокомментировал и возможную победу Дональда Трампа, в частности оценив способность Европы потянуть Украину без помощи США.

«Я думаю, что некоторые европейские лидеры, такие как поляки и британцы, будут пытаться делать гораздо больше, если Трамп победит. Возможно, французы тоже. Но это будет значительно сложнее. Администрация Трампа будет очень непредсказуемой. Однако одно можно предсказать: я имею в виду почти наверняка, что они будут пытаться склонить Украину к переговорам, угрожая отказать в поставках оружия. Поэтому я не хочу говорить, что, мол, да, Европы будет достаточно. Я думаю, что это будет очень сложно. Не невозможно, но очень, очень сложно», – предупредил Снайдер.