В США президент Хорватии обвинил главу Сербии в подстрекательстве к войне

21.09.2021 16:18 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Выступая с лекцией для студентов Колумбийского университета Нью-Йорка, президент Хорватии Зоран Миланович сделал ряд резких заявлений в адрес Сербии и президента страны Александра Вучича.

Провокационная лекция была прочитана Милановичем накануне сессии Генеральной ассамблеи ООН.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Миланович заявил американским студентам, что самым главным препятствием для установления мира на Балканах является то, что Вучич якобы «был одним из самых известных зачинщиков войны в 90-е». При этом, по мнению хорватского президента, Сербия «не имеет серьезного намерения» присоединиться к ЕС, в то время как Северная Македония и Албания «упорно трудятся и борются» за это.

Миланович напомнил, что Сербия начала переговоры о присоединении в 2014 году, но до сих пор только приступила к выполнению 18 условий Брюсселя и временно реализовала только два.

По словам Милановича, Черногория наиболее близка к вступлению в ЕС с 33 условиями, которые эта страна начала реализовывать, при этом за девять лет переговоров о присоединении к ЕС она реализовал три условия. Также хорватский президент считает, что Босния и Герцеговина и Косово являются потенциальными кандидатами на присоединение к Евросоюзу.

При этом Зоран Миланович был признался, что смотрит на будущее ЕС с некоторой тревогой:

«ЕС, вероятно, является самым сложным политическим объединением в истории человечества. Им сложно управлять, не хватает политической легитимности, потому что им в основном руководят бюрократы. Для моей страны в имеет первостепенное значение вопрос о том, что произойдет с ЕС в следующие 10 лет», – добавил президент Хорватии.