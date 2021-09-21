Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
21.09.2021 16:18 (Мск), Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Дзен, Политика, Сербия, Хорватия
Просмотров:

В США президент Хорватии обвинил главу Сербии в подстрекательстве к войне

Выступая с лекцией для студентов Колумбийского университета Нью-Йорка, президент Хорватии Зоран Миланович сделал ряд...

Выступая с лекцией для студентов Колумбийского университета Нью-Йорка, президент Хорватии Зоран Миланович сделал ряд резких заявлений в адрес Сербии и президента страны Александра Вучича.

Провокационная лекция была прочитана Милановичем накануне сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Миланович заявил американским студентам, что самым главным препятствием для установления мира на Балканах является то, что Вучич якобы «был одним из самых известных зачинщиков войны в 90-е». При этом, по мнению хорватского президента, Сербия «не имеет серьезного намерения» присоединиться к ЕС, в то время как Северная Македония и Албания «упорно трудятся и борются» за это.

Миланович напомнил, что Сербия начала переговоры о присоединении в 2014 году, но до сих пор только приступила к выполнению 18 условий Брюсселя и временно реализовала только два.

По словам Милановича, Черногория наиболее близка к вступлению в ЕС с 33 условиями, которые эта страна начала реализовывать, при этом за девять лет переговоров о присоединении к ЕС она реализовал три условия. Также хорватский президент считает, что Босния и Герцеговина и Косово являются потенциальными кандидатами на присоединение к Евросоюзу.

При этом Зоран Миланович был признался, что смотрит на будущее ЕС с некоторой тревогой:

«ЕС, вероятно, является самым сложным политическим объединением в истории человечества. Им сложно управлять, не хватает политической легитимности, потому что им в основном руководят бюрократы. Для моей страны в имеет первостепенное значение вопрос о том, что произойдет с ЕС в следующие 10 лет», – добавил президент Хорватии.

 

 

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на rusfront5@ya.ru


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть