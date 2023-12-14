В США приняли оборонный бюджет – Украине отсыпали крохи

Константин Серпилин.  
14.12.2023 21:23
  (Мск) , Вашингтон
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина, Финансы


Палата представителей Конгресса США приняла оборонный бюджет на 2024 финансовый год в размере 886 миллиардов долларов.

Решение было принято в ходе пленарного заседания американского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Палата представителей Конгресса США приняла оборонный бюджет на 2024 финансовый год в размере 886...

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Из всей суммы на помощь Украине выделяется всего 800 миллионов, что менее 0,1% от общей суммы.

За оборонный бюджет США проголосовали 310 членов Нижней палаты Конгресса, против проголосовали 118. Палата приняла закон большинством в две трети голосов.

Ранее проект бюджета был одобрен Сенатом Конгресса. Документ вступит в силу в ближайшее время, сразу после того как его подпишет президент США Джо Байден.

Обозреватель Юрий Подоляка отметил, что пока что радоваться рано: после новогодних праздников может быть выделена дополнительная помощь.

«Понятно, что в январе, когда Конгресс вновь соберется, все может быть и урегулировано, но пока ситуация выглядит именно таким образом – вопрос о военной помощи Киеву переносится на следующий год», – написал он в своём блоге.

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