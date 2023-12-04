В США пришли к выводу, что Россия за два года стала только сильнее

Пока Украина бездарно утилизировала собственное население и западное оружие, Россия заметно укрепила свою армию и экономику.

Об этом в эфире своего интернет-канала заявил американский журналист Денни Хайфон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

Россия очень серьёзно относится к своим потерям, и именно поэтому она ведёт такую войну на истощение, а не полномасштабную. Они не хотят видеть такие цифры, которые наблюдались на Украине за последние несколько месяцев», – сказал Хайфон.

«Это просто смешно, когда коллективный Запад и Украина говорят о потерях России.

Он подчеркнул, что потери Украины во время распиаренного «контрнаступления» были огромны.

«Потери России и близко несравнимы с тем, что пережила Украина. Украинцы просто перемалывали свои силы, растрачивая впустую все запасы НАТО. Но армия за армией – просто исчезали.

Цель ослабить Россию провалилась, она не стала слабее. Наоборот, она стала сильнее. Есть поговорка – то что тебя не убивает, делает тебя сильнее. И этот конфликт действительно сделал Россию сильнее во многих отношениях», – подытожил журналист.