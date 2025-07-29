В США пришли к выводу: «Нам нечем остановить русских»
Ни Украина, ни даже НАТО не смогут остановить продвижение армии России по всему фронту.
Об этом бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сейчас мы видим удары по Украине 600-700 беспилотниками и ракетами каждый день. Русские проводят непрерывные атаки – и поражают ключевые военные и промышленные объекты, чтобы подорвать способность Украины вести войну.
И это сопровождается наступлением на поле боя в нескольких разных районах. В частности, в Донецке есть один ключевой город под названием Покровск. Считается, что как только он падет, это будет похоже на открытие двери, вся Украина будет открыта.
Россия уже захватила часть Днепропетровской области, и они неуклонно продвигаются с юга к Запорожью, которое считают российской территорией. Россия не смогла полностью его захватить, но они работают над этим. А на севере, в районе Харькова и Сум, русские тоже продвигаются», – сказал Джонсон.
«Так что они продвигаются по всему фронту. И Украина ничего не может сделать, США и НАТО ничего не могут сделать, кроме как вступить в войну, чтобы остановить русских.
И опасность в том, что если Запад вступит в войну, он будет уничтожен. У Запада нет военной мощи, чтобы победить Россию. Есть только безумие с нынешним командующим европейским командованием в США Дона Хью, который говорил о том, как быстро США могут вторгнуться на российскую территорию под названием Калининград. Но русские сказали, что применят ядерное оружие, если они это сделают», – резюмировал он.
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