В США пришли к выводу: «Нам нечем остановить русских»

Максим Столяров.  
29.07.2025 17:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Ни Украина, ни даже НАТО не смогут остановить продвижение армии России по всему фронту.

Об этом бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ни Украина, ни даже НАТО не смогут остановить продвижение армии России по всему фронту....

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«Сейчас мы видим удары по Украине 600-700 беспилотниками и ракетами каждый день. Русские проводят непрерывные атаки – и поражают ключевые военные и промышленные объекты, чтобы подорвать способность Украины вести войну.

И это сопровождается наступлением на поле боя в нескольких разных районах. В частности, в Донецке есть один ключевой город под названием Покровск. Считается, что как только он падет, это будет похоже на открытие двери, вся Украина будет открыта.

Россия уже захватила часть Днепропетровской области, и они неуклонно продвигаются с юга к Запорожью, которое считают российской территорией. Россия не смогла полностью его захватить, но они работают над этим. А на севере, в районе Харькова и Сум, русские тоже продвигаются», – сказал Джонсон.

«Так что они продвигаются по всему фронту. И Украина ничего не может сделать, США и НАТО ничего не могут сделать, кроме как вступить в войну, чтобы остановить русских.

И опасность в том, что если Запад вступит в войну, он будет уничтожен. У Запада нет военной мощи, чтобы победить Россию. Есть только безумие с нынешним командующим европейским командованием в США Дона Хью, который говорил о том, как быстро США могут вторгнуться на российскую территорию под названием Калининград. Но русские сказали, что применят ядерное оружие, если они это сделают», – резюмировал он.

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