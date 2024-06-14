В США признали, что не готовы к отражению российской ракетной атаки

Страны НАТО, в том числе США, не имеют достаточного количества средств ПВО и ПРО и вряд ли смогут отразить российские атаки, если они будут такими же, как по Украине.

Об этом в эфире видеоблога OTE заявил бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Перед нами по-прежнему стоят серьезные задачи. У нас недостаточно средств противовоздушной и противоракетной обороны. Я имею в виду, что все, что вам нужно сделать – это посмотреть, что русские делают против украинских городов. Могли бы мы сбить столько же ракет и беспилотников, сколько это делают украинцы? Я пока не уверен, что мы готовы к этому, но мы должны быть к этому готовы. Проблемы с боеприпасами хорошо известны, хорошо задокументированы и по крайней мере, сейчас во всем Альянсе осознают, что мы должны дать толчок нашей промышленности, чтобы это снова заработало», – заявил Ходжес.