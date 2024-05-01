В США признали, что не смогли запугать Путина и лишь отодвинули катастрофу Украины

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Президента РФ Владимира Путина не страшит возобновление американской помощи Украине.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», на сайте агентсва «Блумберг» пишет Хэл Брэндс, заслуженный профессор Школы перспективных международных исследований Университета Джонса Хопкинса.

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Он считает, что помощь в 61 миллиард долларов должна гарантировать, что Украине в этом году не потерпит поражение на поле боя, что вызвало бы «геополитические шоковые волны по всему миру».

«Однако это не изменило того факта, что ближайшие месяцы будут весьма ужасными – и этого будет недостаточно, чтобы выиграть эту войну или убедить президента России Владимира Путина в том, что он не сможет просто переждать Запад», – признает Брэндс.

По его словам, «военные усилия Украины достигли решающего и отчаянного момента».

«Сценарий, который все больше беспокоил американских чиновников, заключался в том, что Украина, пострадавшая от войны, а затем покинутая своим самым сильным сторонником, будет страдать от накапливающихся военных поражений, поскольку ее превосходящие по численности и вооружению войска будут подавлены предстоящим наступлением России. Поскольку украинские войска и мирное население пришли к выводу, что победа невозможна, каскадные разрушения вдоль линии фронта могут вынудить Киев подписать невыгодный мир», – отмечает эксперт.

Но теперь в США считают, что их помощь снизит вероятность этого сценария до 2025 года, и надеются, что на Россию начнут влиять потери и санкции.

«Киеву понадобится эта надежда, потому что ближайшие месяцы будут весьма мрачными», – признает автор.

Он указывает, что, несмотря на поставки, на фронте ВСУ все равно будут уступать как в боеприпасах, так в живой силе.

«Украина может потерять еще больше территорий до конца этого года, даже если ее оборона не сломается полностью. Чем больше территорий теряет Украина, тем труднее становится положить конец войне на приемлемых условиях. Американская помощь, несомненно, укрепит обороноспособность Украины. Вероятно, этого будет недостаточно, чтобы помочь украинским военным, которые не проявили большого таланта к сложным операциям на хорошо подготовленных позициях, чтобы вытеснить врага со своей земли. И даже если Украина действительно остановит российские атаки и нанесет ужасные потери силам Москвы, нет никакой гарантии, что Путин объявит об уходе», – сокрушается профессор.

Он в очередной раз повторяет, что помощь США в размере 61 миллиарда долларов позволила лишь выиграть время, но не дала ответов.

«По мере того, как вероятность краткосрочной катастрофы на Украине снижается, долгосрочные дилеммы вновь всплывают на поверхность», – резюмирует Брэндс.