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Киеву больше не следует рассчитывать на значительные объемы финансовой помощи от США.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил американский политолог, экс-советник по вопросам внешней политики руководства Республиканской партии Джим Джатрас.

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«Несмотря на то что всё еще есть двухпартийный консенсус по поддержке Украины, приоритеты в виде Израиля и настойчивость республиканцев в обеспечении безопасности границ всё усложняют. Еще одна проблема в том, что нет материально-технической помощи — «в загашнике» пусто. Что касается денежных субсидий, то, вероятно, благодаря бухгалтерским уловкам получится выделить несколько миллиардов Киеву, но это вряд ли окажет сильное влияние на ход конфликта», – сказал Джатрас «Известиям».

При этом профессор Университета Уэйна в Детройте Саид Хан обращает внимание, что у Белого дома есть возможности найти деньги на помощь Украине, используя лазейку в законе о контроле за экспортом вооружений, согласно которой одобрение в конгрессе не требуется в случае чрезвычайной ситуации. Именно так США без одобрения законодателей поставили снаряды Израилю после начала боевых действий в Палестине.

«Это один из возможных способов доставки военной помощи Киеву. Но им Белый дом, вероятно, не воспользуется, учитывая его утверждения о том, что в отношении Израиля это было вызвано исключительными обстоятельствами. Со стороны президента было бы политически неосмотрительно создавать прецедент для более частого использования этого инструмента. В целом же перспективы согласования и принятия пакета помощи Украине маловероятны», – говорит Хан.

Еще один американский эксперт, основатель Krainer Analytics, публицист Алекс Крайнер отмечает, что у президента США есть дискреционный бюджет, который он может использовать по своему усмотрению и лимит которого ежегодно утверждается конгрессом.

«У американского истеблишмента также есть нераскрытые бюджеты. Напомню, что Пентагон не может пройти аудиторскую проверку, а сотни миллиардов долларов регулярно исчезают — по состоянию на последний аудит не были учтены $6 трлн», – напоминает Крайнер.

В свою очередь главный редактор журнала Covert Джереми Кузмаров обратил внимание на то, что администрация США может пойти в обход конгресса даже без использования законных лазеек. Он напомнил, что именно так было в 1990-е годы, когда конгресс не поддержал поставки вооружения хорватам во время войны на Балканах.

«Тогда ЦРУ при администрации Билла Клинтона координировало незаконную контрабанду оружия для хорватов, которые впоследствии совершили бесчисленные зверства против сербов. Есть вероятность, что американская разведка может поступить так же и в контексте Украины», – не исключает Кузмаров.

Кроме того, он не исключает масштабной провокации, которую могут устроить США с целью обвинить Россию и таким образом убедить высший законодательный орган оказать поддержку Киеву.