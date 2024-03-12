В США признали, что поддерживают украинских нацистов и фашистов
12.03.2024 13:59
(Мск) , Москва
Соединенные Штаты имеют прямое отношение к финансированию фашизма и нацизма.
Об этом в эфире подкаста американского журналиста Джулиана Дорея заявил бывший сотрудник элитного подразделения спецназа ВС США «Delta Force» Дейл Комсток, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Вот, в чем еще одна ирония – у вас есть отборные бригады, не так ли? Что же это такое? Это – нацистские бригады, в буквальном смысле они носят свастику. Все в порядке. И вот мы кричим о фашизме и нацизме, но при этом поддерживаем нацистов и фашистов…», – заявил Комсток.
Спасибо!
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