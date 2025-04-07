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Украина заблуждается, думая, что Россию можно победить с помощью западного оружия.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил американский аналитик, главный редактор журнала Covert Джереми Кузмаро.

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«В целом перспективы прочного мирного урегулирования на данный момент выглядят мрачными. Корень проблемы в том, что Вашингтон, похоже, не желает признавать территориальные приобретения России и не желает придерживаться ни одного из ее условий, что отдаляет возможность урегулирования конфликта», – сказал эксперт «Известиям».

Кроме того, он обратил внимание на деструктивную роль украинского диктатора Владимира Зеленского.