В США признали, что позиция Вашингтона делает перспективы мирного урегулирования все более мрачными
Украина заблуждается, думая, что Россию можно победить с помощью западного оружия.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил американский аналитик, главный редактор журнала Covert Джереми Кузмаро.
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«В целом перспективы прочного мирного урегулирования на данный момент выглядят мрачными. Корень проблемы в том, что Вашингтон, похоже, не желает признавать территориальные приобретения России и не желает придерживаться ни одного из ее условий, что отдаляет возможность урегулирования конфликта», – сказал эксперт «Известиям».
Кроме того, он обратил внимание на деструктивную роль украинского диктатора Владимира Зеленского.
«Кроме того, Зеленский и Украина, похоже, заблуждаются, думая, что они могут победить с помощью западного оружия, когда они ведут войну, в которой невозможно победить», – резюмировал Кузмаров.
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