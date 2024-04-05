В США признали, что Путин не начинал войну

Анатолий Лапин.  
05.04.2024 13:55
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


Войну на Украине развязали США, способствовав свержению власти в стране в 2014 году. После они проигнорировали требования России об отказе от расширения НАТО, а когда в 2022-м украинская власть была готова на мир и нейтральный статус, США побудили ее воевать.

Об этом в эфире телеканала The Hill заявил считающийся одним из лучших экономистов в мире Джеффри Сакс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Войну на Украине развязали США, способствовав свержению власти в стране в 2014 году. После...

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«Это – война, которой никогда не должно было случиться. Речь шла о расширении НАТО, когда русские сказали: «Нет расширению НАТО на наших границах… Война началась 10 лет назад, когда Виктория Нуланд не только раздавала печенье на Майдане, но и участвовала в восстании с целью насильственного свержения правительства в Украине. Довольно глупо проводить операцию по смене режима в стране с границей в 2000 километров с Россией. Вот, в чем заключается наша американская внешняя политика, именно тогда и началась эта война», – сказал экономист.

«Эта война началась не в феврале 2022 года, она началась в феврале 2014 года, началась с Нулланд, Блинкена, Салливана, с Байдена, который был ключевой фигурой во всем этом деле. А затем боевые действия продолжались в течение 10-ти лет, а затем в декабре 2021 года Путин сказал: «Остановите расширение НАТО, мы можем избежать эскалации». Я разговаривал с Белым домом в тот момент – «Нет, мы ничего не останавливаем».

Они просто думали, что у них на руках все карты: «Мы собираемся отрезать их от банковской системы SWIFT, собираемся поставить экономику на колени» – куча чепухи от невежественных людей. И поэтому Путин пошел на эскалацию. Он не начал войну, он ее обострил. И в течение недели Зеленский сказал: «Хорошо-хорошо, мы можем быть нейтральными». И турки выступили посредниками в переговорах, а затем, хотя правительство США хочет скрыть все эти факты, которые лежат там для тех, кто знает, где их найти, США вмешались и сказали украинцам: «Продолжайте сражаться», – заявил Сакс.

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