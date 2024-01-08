В США признали, что Россия производит больше снарядов и ракет, чем Америка и ЕС вместе взятые

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Страны западного блока пока и близко не могут подойти к объемам производства Россией артиллерийских снарядов и ракет.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший морской пехотинец ВС США Брайан Берлетик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Берлетика, США еще больше ослабят себя перед вероятным конфликтом с Китаем, если начнут передавать дальнобойное оружие Украине.

«Официальные лица говорят, что производство ракет в Москве сейчас превышает довоенный уровень, что делает Украину особенно уязвимой предстоящей зимой. Там также говорится, что Россия находится на пути к производству двух миллионов артиллерийских снарядов в год, что вдвое превышает количество, которое по первоначальным оценкам западных разведывательных служб, Россия могла производить до войны. Эта цифра, скорее всего, еще выше. В результате этого толчка Россия сейчас производит больше боеприпасов, чем Соединенные Штаты и Европа», – сказал бывший морпех.

«Мы хотели бы сравняться и превзойти российское производство артиллерийских снарядов. Но сейчас мы даже близко не приблизились к этому показателю, мы даже близко не приблизимся к нему через 3-5 лет. Но когда-нибудь в будущем, возможно, мы сможем достичь этого уровня или превзойти его. Именно об этом они говорят, когда речь заходит о крылатых ракетах «Томагавк». Нынешняя реальность такова, что США производят недостаточно ракет даже для того, чтобы сравняться с Россией, не говоря уже о Китае. Если они действительно начнут производить и передавать ракеты большой дальности Украине, это приведет к истощению имеющихся у них ракет для потенциальной войны против Китая, которую они хотели бы вести», – заявил Берлетик.