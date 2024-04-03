В США признали, что русские способны уничтожить все американские спутники

Анатолий Лапин.  
03.04.2024 13:37
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Космос, Россия, Украина


Россия может разместить в космосе свое ядерное оружие, чтобы уничтожить все американские спутники и лишить США связи и возможности получать разведданные.

Об этом в эфире подкаста «The truth of the matter» заявила директор проекта Центра стратегических и международных исследований по аэрокосмической безопасности и бывший сотрудник разведки Пентагона Кари Бинген, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия может разместить в космосе свое ядерное оружие, чтобы уничтожить все американские спутники и...

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«Это развитие событий важно в значительной степени из-за того, насколько мы и весь земной шар стали зависимы от космоса. Космос подпитывает нашу экономику, мы используем его в нашей повседневной жизни и не осознаем этого – от коммуникаций, телевещания до погоды, навигации в наших «Айфонах» и автомобилях до сельского хозяйства. Затем, наша национальная безопасность основывается на предпосылке, что космос существует для сбора разведывательных данных для обнаружения запусков ракет, для наших военнослужащих, использующих GPS-коммуникации. Это имеет фундаментальное значение для того, как мы сражаемся», – сказала эксперт.

«Если бы Россия взорвала ядерное оружие в космосе, это могло бы иметь катастрофические последствия и уничтожить орбиты спутников будь то спутники связи или спутники для сбора разведывательных данных. И это – космические возможности, на которые мы и весь земной шар полагаемся в нашей повседневной жизни…

Я считаю, что если Россия действительно будет стремиться к обладанию ядерным оружием в космосе, то, скорее всего, будет установлен высокий порог его применения. Но это – окончательное средство сдерживания или принуждения. Типа: «Эй, США, не связывайся с нами. Мы можем испортить тебе и другим людям день», – заявила Бинген.

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