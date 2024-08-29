В США признали, что сейчас для России самое подходящее время вытеснять ВСУ до Днепра

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Украина проиграла противостояние с Россией еще полтора года назад, но оттягивает признание этого до последнего.

Об этом на канале «Deep Dive» заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Война была проиграна Украиной по крайней мере 18 месяцев назад, а, может быть, и больше. Русские, как я указывал и ранее, проявили сдержанность и отказались от агрессивного наступления на Запад, потому что это не в их интересах, это не то, чего они хотят. Однако сейчас, я хотел бы отметить, и я уверен, что это обсуждается на самых высоких уровнях российского истеблишмента с президентом Путиным – вы можете продолжать продвигаться вперед, можете сделать украинскую оборону невозможной. Я думаю, совершенно ясно, что бы ни делали украинцы, это не будет иметь особого значения. Но если вы хотите положить конец этой войне таким образом, который соответствует интересам национальной безопасности России, если когда-либо у русских был шанс нанести решительный удар на запад, я говорю о направлении реки Днепр и Киев, то сейчас самое подходящее время», – заявил Макгрегор.