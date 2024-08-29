В США признали, что сейчас для России самое подходящее время вытеснять ВСУ до Днепра

Анатолий Лапин.  
29.08.2024 10:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 638
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украина проиграла противостояние с Россией еще полтора года назад, но оттягивает признание этого до последнего.

Об этом на канале «Deep Dive» заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина проиграла противостояние с Россией еще полтора года назад, но оттягивает признание этого до...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Война была проиграна Украиной по крайней мере 18 месяцев назад, а, может быть, и больше. Русские, как я указывал и ранее, проявили сдержанность и отказались от агрессивного наступления на Запад, потому что это не в их интересах, это не то, чего они хотят. Однако сейчас, я хотел бы отметить, и я уверен, что это обсуждается на самых высоких уровнях российского истеблишмента с президентом Путиным – вы можете продолжать продвигаться вперед, можете сделать украинскую оборону невозможной.

Я думаю, совершенно ясно, что бы ни делали украинцы, это не будет иметь особого значения. Но если вы хотите положить конец этой войне таким образом, который соответствует интересам национальной безопасности России, если когда-либо у русских был шанс нанести решительный удар на запад, я говорю о направлении реки Днепр и Киев, то сейчас самое подходящее время», – заявил Макгрегор.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Август 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть