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03.02.2021, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Дзен, Медицина, Политика, Сербия
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В США признали, что Вучич сделал Сербию европейским лидером по вакцинации


Президент Сербии Александр Вучич сделал свою страну лидером по вакцинации в Европе благодаря тому, что «смотрел и на Восток, и на Запад».

Об этом в своей статье сообщило американское агентство Bloomberg, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Агентство в материале под названием «Китай помогает европейскому союзнику продвигаться вперед в деле вакцинации», сообщает о том, что Сербия использовала свои отношения с Востоком для закупок вакцин. И это, по мнению американцев выглядит «невероятной историей», на фоне того, как ЕС «застрял из-за неудачной вакцинации», а баланс между державами-лидерами, соблюдаемый Сербией, принес свои плоды в критический момент.

«ЕС пообещал странам Западных Балкан 70 миллионов евро на закупку вакцин, однако поставки задерживаются, – пишет Bloomberg . – Вместо того, чтобы ждать помощи от ЕС, Сербия договорилась о поставках вакцин непосредственно из Китая, России и США. Сербия является важным мостом в Европу для Китая, а также традиционным союзником России и стремится присоединиться к ЕС. Эти отношения позволяют ей диверсифицировать источники вакцин и вакцинировать большую часть своего населения, больше, чем любая другая страна в Европе».

Агентство добавляет, что подход Сербии уже имеет своих последователей в ЕС, например его поддержала Венгрия, которая также заявила о готовности использовать вакцины из России и Китая.

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