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В гибели сотен тысяч человек на Украине виновно руководство США, которое с 2014 года целенаправленно толкало «незалежную» к войне против России.

Об этом в эфире телеканала «The Hill» заявил американский экономист Джеффри Сакс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Война продолжается уже девять лет, с тех пор, как США участвовали в насильственном свержении украинского президента, который хотел для своей страны нейтралитета, а не НАТО. В течении всего этого периода США сыграли просто ужасно. На каждом шагу Украину можно было спасти, но США продолжали наращивать давление, и Украина продолжала терять всё больше людей. Я имею в виду, что когда США предложили расширить НАТО на Украину, русские сказали: «Ни за что», – напомнил Сакс.

Он отметил, что Россия до последнего пыталась не допустить большой войны, однако Вашингтон каждый раз шёл на дальнейшую эскалацию.

«Это были ужасные ошибки, они продолжали усиливать конфликт. И сейчас Украина потеряла сотни тысяч людей, население сократилось на миллионы человек из-за массовой миграции. Военные потери на полях сражений растут», – добавил американский профессор.