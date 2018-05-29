29.05.2018, Москва, Олег Кравцов

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В США призвали ЕС мириться с Россией

Странам Запада стоит пересмотреть свое представление о России как о “смертельном враге” и наладить диалог с Москвой.

Об этом в интервью немецкой газете Die Welt, выдержки из которого приводит “Независимая газета”, заявил известный американский политолог, директор исследовательской организации Институт Земли при Колумбийском университете Джеффри Сакс,

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“Представление о том, что Россия – смертельный враг, с которым невозможны никакие переговоры, ошибочно”, – сказал эксперт.

По его словам, появлению этого стереотипа способствовали неверные действия США и НАТО.

Так, он назвал большой ошибкой поддержку стремления Грузии и Украины вступить в Североатлантический альянс.

По словам эксперта, странам ЕС необходимо пересмотреть антироссийские санкции, так как они нанесли вред не только России, но и самой Европе.

“Мы все платим высокую цену за эти меры, и, на мой взгляд, было бы мудро, если бы Москва и Брюссель вместе поразмыслили о том, как восстановить торговое сотрудничество в долгосрочной перспективе”, – считает политолог.

При этом он оговорился, что Россия – “непростой партнер”.

“Но и нам не стоит вести себя так, словно наша репутация безупречна. Отношениям [Запада и Москвы] пошло бы пользу, если бы мы сделали несколько шагов назад, глубоко вздохнули и поговорили друг с другом”, – полагает собеседник издания.

“Я не требую немедленного возобновления ЕС торгового сотрудничества с Россией, но необходимо подумать, при каких условиях это могло бы быть возможным”, – резюмировал Сакс.