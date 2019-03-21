В США призвали Киев готовиться к поражению в войне с Россией

21.03.2019, Киев, Максим Карпенко

В случае полномасштабного наступления российской армии на Украину, ВСУ не будут иметь шансов на успешное противостояние.

Об этом в эфире IV TV заявил американский военный эксперт, капитан 1-го ранга ВМС США экс-представитель НАТО в РФ Гарри Табах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Отставной военный при этом призывает украинский Генштаб все равно готовиться к противостоянию.

«Если даже такое случится, не дай бог, то это будет не только морская атака или воздушная атака. Это будет сконцентрированные разные войска с разных сторон. И сухопутные, и воздушные, и морские. Поэтому точно также надо отрабатывать план, как будет даваться отпор. Устоит ли Украина на сегодняшний день, если будет массовая атака российских войск? Не думаю. Просто потому, что столько сил у Украины на сегодняшний день нет. Но отпор всегда давать надо», – заявил Табах.