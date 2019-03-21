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21.03.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Война, Вооруженные силы, Политика, Россия, Украина
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В США призвали Киев готовиться к поражению в войне с Россией

В случае полномасштабного наступления российской армии на Украину, ВСУ не будут иметь шансов на успешное противостояние.

Об этом в эфире IV TV заявил американский военный эксперт, капитан 1-го ранга ВМС США экс-представитель НАТО в РФ Гарри Табах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отставной военный при этом призывает украинский Генштаб все равно готовиться к противостоянию.

«Если даже такое случится, не дай бог, то это будет не только морская атака или воздушная атака. Это будет сконцентрированные разные войска с разных сторон. И сухопутные, и воздушные, и морские. Поэтому точно также надо отрабатывать план, как будет даваться отпор. Устоит ли Украина на сегодняшний день, если будет массовая атака российских войск? Не думаю. Просто потому, что столько сил у Украины на сегодняшний день нет. Но отпор всегда давать надо», – заявил Табах.

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