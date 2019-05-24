В США призвали Киев не уповать на Запад даже при полной утрате всего Донбасса

24.05.2019, Вашингтон, Владимир Гладков

Украинские власти должны самостоятельно решать свои проблемы и не надеяться на помощь Запада, которому сейчас не выгодно усугублять отношения с Российской Федерацией.

Об этом в эфире YouTube-канала «KRYM – критическое мышление» заявил сбежавший в США российский либерал, экс-зампред ЦБ РФ Сергей Алексашенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я считаю, что в принципе Украина может рассчитывать только на себя. Помощь Запада будет, возможно, задним планом, но она никогда не будет решающим аргументом в определении того, что будет происходить в Украине и в российско-украинских отношениях.

Я не думаю, что даже если Путин начнет сейчас какую-то новую волну агрессии и захватит оставшуюся часть Донецкой и Луганской области, что в ответ на это последуют какие-то серьезные санкции против России.

В августе 2018 года в связи с отравлением Скрипалей Трамп ввел первую волну санкций, связанных с применением химического оружия. В законе четко написано, что в течение трех месяцев должна быть вторая волна. Прошло девять месяцев, и этой второй волны нет, а она должна была быть в ноябре. Даже в этой ситуации, когда есть четкий закон, который обязывает президента ввести санкции, этого не происходит», – отметил беглый экс-чиновник.