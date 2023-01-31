В США призвали послать на Украину советские истребители вместо F-16

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Запад может поставить на Украину не американские, а советские истребители, изъяв их в бывших странах социалистического блока, которые взамен могли бы получить от США F-16.

Об этом в эфире телеканала DW заявил американский военный эксперт Джим Таунсенд, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Запрос на истребители существует уже несколько месяцев, и его активно рассматривают как здесь в Вашингтоне, так и в столицах союзников. Многие считают, что подошли бы американские F-16. Но, честно говоря, если рассмотреть возможности, как удовлетворить этот запрос Зеленского, мне кажется, оптимальнее было бы поставлять Украине самолеты советской разработки из Польши, от других союзников, в арсеналах которых имеется много оборудования советских времен», – сказал эксперт.

«Эти самолеты очень хороши, это самолеты, на которых украинские пилоты летали раньше и у которых в Украине есть логистика. Думаю, что следует рассмотреть такие варианты в первую очередь. Возможно, для того, чтобы эти самолеты были отправлены в Украину, США могли бы предоставить свои F-16 той стране, которая отдаст свои истребители советской разработки», – заявил Таунсенд.