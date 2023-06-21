В США призывают к ударам по территории «признанной России»

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Американские истребители и дальнобойные ракеты ATACMS нужны Украине уже сейчас, чтобы уничтожать российскую авиацию, которая не дает развиться контрнаступлению ВСУ.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил отставной американский шпион, военный эксперт Давид Лонг, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Лонга, F-16, а также ATACMS могут атаковать в том числе ту территорию России, которая признается Западом.

«F-16 может в любое время на поле боя появиться. Посмотрим, когда это будет – может, быстрее, может быть, позже. Я считаю, что, наверное, США хотят поспешить сейчас, потому что контрнаступление и стало ясно, что в самом деле Украине нужно это оружие. F-16 настолько помог бы решить проблему вертолетов, которые мешают нашим войскам, и также ATACMS помогли бы, потому что они ставят вертолеты на аэродром в Брянске. Это большое расстояние. Если по ним бить Storm Shadow, нужно 27 Storm Shadow спустить, а это слишком дорого. А ATACMS имеет боеголовку, которая взрывается в воздухе и запускает маленькие бомбы во все стороны. Можно было бы применить меньше ракет и уничтожить эти вертолеты. Я считаю, что сейчас самая главная проблема в контрнаступлении Украины – это вертолеты и артиллерия», – считает Лонг.